Mercato immobiliare di lusso a Riccione: boom di vendite e prezzi record

Oltre una cinquantina di immobili in vendita a oltre un milione di euro tra ville e attici. Il mercato immobiliare a Riccione non conosce flessioni e i prezzi confermano il boom visto nelle due stagioni dopo il Covid, quando il mercato in città ripartì a prezzi sempre più elevati. L’immobiliare di lusso si conferma, spiega Francesco Quintavalle di Engel & Volkers: "Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo visto un aumento delle vendite. C’è una considerevole offerta di immobili sopra il milione anche perché oggi nella zona mare anche i singoli appartamenti in una palazzina possono arrivare a quella cifra, e sono previste nuove costruzioni. Stanno emergendo negli annunci diverse offerte nella zona del Paese, per vecchi edidici. In passato erano gli stessi investitori a muoversi prima che queste vendite venissero pubblicizzate. Oggi in assenza del superbonus i proprietari cercano acquirenti facendo emergere un numero maggiore di annunci". Il nuovo si vende a prezzi alti. Per un appartamento dalle dimensioni medie tra la zona Abissinia e quella centrale è facile spingersi oltre il milione e mezzo di euro. Se invece si desidera l’ultimo ed esclusivo piano allora si possono superare i 2 milioni di euro. Chi vuole fare a meno dei vicini deve cercare un usato. Le ville in vendita non mancano. In viale Cesare Battisti se ne può trovare una a 3,5 milioni di euro, con giardino da godersi senza sconosciuti accanto. Altra zona molto attiva è quella del Paese. In questo caso ci sono parti di palazzine con appartamenti o villette con prezzi compresi tra il milione di euro e 1,8 milioni. Usati da riqualificare in attesa dell’offerta giusta.

Anche l’Abissinia rimane una zona gettonata. Qui le villette sono una costante. Tra i viali Nazario Sauro e Francesco Baracca se ne trovano in vendita a prezzi compresi tra il milione e mezzo e i due milioni e mezzo di euro.

"C’è una buona richiesta per la zona mare", premette Roberto Gigio, direttore generale di Coldwell & Bankers che da quattro anni si è trasferito a Riccione, dove segue anche la filiale locale. "Le nuove costruzioni previste nella zona centrale manterranno prezzi al metro quadro significativi. Se sul nuovo ci si aggira tra i 7 e i 9mila euro, nel caso di immobili esclusivi quale potrebbe essere un attico, le dinamiche sono diverse e i prezzi salgono anche a 11mila euro al metro. In generale il mercato del lusso sta tenendo molto bene. Il cliente cerca quello che viene definito il wellness immobiliare, vivere bene in immobili belli. In questo contano anche i servizi che una città può offrire. Riccione ha una buona qualità della vita e viene scelta da tanti per questo". In collina tira un’altra aria. "Colle dei Pini è meno richiesta rispetto al passato", conferma Gigio. Qui si possono diverse offerte tra il milione e mezzo e i 2,2 milioni di euro.

Andrea Oliva