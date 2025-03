Mercato, ipotesi trasloco: "Portiamolo in centro"

Gli operatori commerciali di Cattolica chiedono una piccola rivoluzione per il mercato degli ambulanti del sabato e nei prossimi mesi vorrebbero formalizzare la proposta a Palazzo Mancini. Tra questi vi è il noto pasticcere e imprenditore Paolo Staccoli che conferma una proposta sulla quale la città è chiamata a riflettere: "Credo che sia arrivato il momento di pensare concretamente al trasferimento del mercato settimanale del sabato da piazza De Curtis alle vie del centro – dice il noto e pluripremiato pasticciere – perché potrebbe essere una scelta in grado di rilanciare tutto il centro favorendo anche i parcheggi nei weekend, proprio nella giornata di sabato". La priorità è proprio il rilancio del centro: "Il mercato del sabato portato in via Dottor Ferri, Mancini e Bovio – prosegue Staccoli – potrebbe portare passeggiata e movimento turistico, specie in estate, lungo le principali vie del centro per tutte le attività dell’asse centrale rinnovando l’interesse per vetrine e punti commerciali di queste vie, centralizzando un’offerta commerciale che potrebbe essere importante per tanti operatori. Lo ribadisco nell’interesse di tutti". Poi l’aspetto della sosta visto che attualmente il mercato occupa l’ampia area di piazza De Curtis che può contare su oltre 200 posti auto a raso, ma occupati dagli ambulanti per tutta la mattina del sabato e di fatto, tra operazioni di pulizia e sgombero, disponibile solo dopo le 15 del pomeriggio.

E così l’importante area di sosta specie d’estate non è utilizzabile fino al pomeriggio in un giorno molto importante come il sabato. "Liberando piazza De Curtis – prosegue Staccoli – avremmo tale parcheggio disponibile nelle giornate di sabato sia per chi si reca in centro città per fare acquisti o per chi va al mare visto la vicinanza del parcheggio con zona porto e zona lungomare. Specie d’estate risolveremmo molti dei problemi di traffico dell’area a mare. Il sabato resta un giorno di punta per il traffico cittadino. Credo che su questa proposta ci si debba sedere ad un tavolo con tutte le categorie economiche coinvolte e l’amministrazione comunale".

Luca Pizzagalli