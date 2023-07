Merce abusiva, 35 sequestri

Sono già 35 i sequestri di merce contraffatta eseguiti dalla polizia locale del nucleo antiabusivismo commerciale di Riccone dall’inizio della stagione. Dal 27 maggio, giorno in cui è stato avviato il servizio, sono stati infatti 35 i verbali di accertamento e contestazione per l’esercizio abusivo dell’attività di commercio, con relativo sequestro della merce. La sanzione per l’esercizio del commercio abusivo su area demaniale ammonta 5.164 euro che raddoppia in caso di mancanza della autorizzazione. Sommando i verbali si arriva a 360mila euro teorici visto che incassare queste cifre resta un’impresa. I vigili hanno compilato altri 41 verbali per l’esercizio dell’attività di massaggiatrice e tatuatori. La sanzione prevista ammonta a mille euro. A queste vanno aggiunte due denunce per violazione al testo unico sull’immigrazione.