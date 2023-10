Merce abusiva e zero scontrini: maxi multa

Vendeva vestiti senza avere la licenza. E lo faceva naturalmente in nero, senza battere scontrini. Scoperta dagli agenti della polizia locale, per la titolare di un’attività di servizi di cura alla persona è arrivata la stangata: multa di oltre 5mila euro e segnalazione all’Agenzia delle entrate, per i mancati scontrini. Per i titolari di un negozio di frutta e verdura, invece, è arrivata una sanzione di 6mila euro per aver occupato più spazi esterni rispetto a quelli autorizzati, e per violazioni igienico-sanitarie. Le multe sono il risultato di controlli mirati a Santarcangelo, condotti dagli agenti di polizia locale questa settimana. Nel negozio di ortofrutta i vigili hanno eseguito gli accertamenti con gli ispettori dell’ufficio di igiene dell’Ausl. Dai controlli, è emerso che il titolare dell’attività aveva aumentato indebitamente la superficie di vendita rispetto a quella autorizzata. Inoltre conservava la frutta direttamente appoggiata al suolo, anziché all’altezza minima di 70 centimetri da terra come previsto dal regolamento comunale. Le due violazioni gli sono costate quasi 6mila euro di multa. Non solo: avrebbe anche evaso l’imposta per l’occupazione di suolo pubblico. Gli accertamenti sono in corso. Per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie, dovrà adeguarsi, entro breve, alle prescrizioni dettate dagli ispettori Ausl. Nei guai anche la titolare di un’attività artigianale di Santarcangelo che si occupa di servizi di cura alla persona. Gli agenti hanno scoperto che all’interno del locale la donna vendeva vestiti pur non avendo la licenza. Un’attività tutta in nero, senza emettere scontrini: per questo è stata anche segnalata agli uffici competenti per i controlli fiscali.

L’altra mattina invece gli agenti sono dovuti intervenire in via Padre Tosi per un incidente che

poteva finire in tragedia. Verso le 7,30 un camion che viaggiava da monte verso mare ha perso improvvisamente la parte superiore della sponda laterale. Proprio in quel momento in direzione opposta arrivava un altro camion, colpito dalla sponda metallica dell’altro mezzo. Nell’urto si è squarciato il cassone del secondo camion, e alcune parti sono finite sull’auto che viaggiava dietro di esso, mandando in frantumi il parabrezza. È stato davvero un miracolo che nessuno si sia fatto male. L’incidente ha creato inevitabilmente code sulla strada, ma la situazione – gestita dai vigili – si è risolta in poco tempo.