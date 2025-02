Merce fuori posto, negozianti multati

Decoro urbano: altra raffica di sanzioni a carico di commercianti ed esercenti che non hanno rispettato spazi e distanze, mesi fa. Violando, si legge nei verbali della polizia locale, quanto previsto in tema di decoro dal "Regolamento di Polizia Urbana". La motivazione più ricorrente cita merce "esposta per la vendita in maniera non idonea, appesa alle paresti esterne del negozio in modo altresì da occultare il numero civico dello stabile, alle fioriere pubbliche, ai pali della pubblica illuminazione, e di fronte all’ingresso dell’immobile e in parte collocata a terra, sulla pubblica via".