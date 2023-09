Merce sulla strada, chiusi 12 bazar irregolari

Ci sono ricascati i bazar multietnici già finiti il 21 agosto scorso nel mirino della polizia locale di Bellaria Igea Marina. E dopo le multe salate, con la possibilità però di mettersi in regola e di liberare quelle porzioni di suolo pubblico occupate abusivamente, la polizia locale non ha perdonato alle dodici attività gestite da titolari bengalesi la recidiva. Non solo multe questa volta per le dodici attività, che all’esito di un nuovo controllo delle forze dell’ordine locali è emerso fossero tornate ad occupare il suolo pubblico in barba ai veti già palesati loro durante la prima puntata dell’operazione ’BangaBazar’. Questa volta, quindi, è stata disposto uno stop di tre giorni alle attività, oltre all’obbligo di ripristinare la normale occupazione del suolo all’apertura e una nuova multa prima di poter tornare a esercitare.

Nello specifico, le dodici attività sono state pizzicate ancora una volta con la merce degli espositori eccessivamente esposta e disposta sul suolo demaniale antistante i negozi, in misura largamente superiore a quella permessa. L’attenzione dei vigili si è quindi di nuovo posata sulla vastita del materiale in vendita – dalle creme solari ai liquiri – che nuovamente, in barba alla multa precedente e agli obbligati adeguamenti, da parte di tutti e dodici i bazar era tornata a ingombrare le strade di Bellaria Igea Marina. Una stretta quella che è arrivata per i bazar, con particolare attenzione alla recidiva, che ancora una volta ha portato la municipale a riscontrare le maggiori criticità nelle vie Pascoli e Adriatico, lì dove alla prima occasione i vigili avevano potuto appurare che all’interno di uno dei bazar controllati ci fosse anche un vero e proprio dormitorio in cui il titolare e dipendenti si riposavano durante la notte.

Per i dodici bazar finiti nel mirino non era d’altronde la prima volta che incorrevano in sanzioni già al 21 di agosto, quando all’esito dei controlli – durante i quali era stato impiegato anche un cane antidroga – i precedenti erano venuti a galla, inducendo la polizia locale a tenere monitorata più attentamente la situazione. La chiusura di tre giorni diventa così un atto emblematico con il quale l’amministrazione vuole dare un segnale forte alle attività similari, per non tollerare quindi le irregolarità legate all’occupazione di suolo pubblico da parte dei bazar e dei loro titolari (che comunque all’esito dei controlli della polizia locale sono risultati tutti in regola con il permesso di soggiorno). "L’operazione – aveva commentato alla ’prima puntata’ il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti – fa parte di un’attività di mesi, che nasce con azioni preventive, proattive e informative, che vedono coinvolto il personale anche nelle spiagge. L’attività vuole preservare e tutelare chi, invece, rispetta le regole e si comporta bene".