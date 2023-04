Merenda party per dire "no" all’antenna

Il comitato civico di Riccione "No Antenna Iliad San Lorenzo" non si arrende e continua la sua battaglia. E’ stato presentato ieri il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per impugnare l’atto di autorizzazione che il Comune di Riccione ha rilasciato per l’impianto radio base di telefonia mobile. Atto che di conseguenza coinvolge ovviamente anche Iliad Italia. Si procede, nonostante l’antenna che si erge per 27 metri sia già stata installata a una decina di metri dalle prime abitazioni e poco più dall’unico parchetto pubblico attrezzato per bambini in zona. Ed è proprio qui che oggi pomeriggio, a partire dalle 16, proseguiranno le azioni di protesta, già avviate tempo fa con una petizione sottoscritta da cinquencento residenti che si dicono contrari al nuovo impianto 5G. Oggi è previisto un Merenda party per manifestare il dissenso degli abitanti. Per l’occasione saranno raccolti anche dei contributi volontari dei residenti per sostenere le spese legali previste per il ricorso. Nei giorni scorsi l’assessore all’Ambiente, Christian Andruccioli, aveva tentato di trovare una collocazione alternativa all’antenna, che però è fallito dopo oltre un mese di trattative.

ni.co.