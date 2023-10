"Mese di ottobre tra i più caldi di sempre"

Occhio al garbino. I venti dal Sud fanno salire le temperature: stabilito un "nuovo record per Rimini, con il mese di ottobre che si sta rivelando tra i più caldi di sempre". Lo afferma il tecnico meteorologo ’Ampro meteo professionisti’ Roberto Nanni. Che parte con considerazioni generali riguardo alla giornata di venerdì. "In merito alla scaldata di venerdi 20 ottobre – attacca Nanni – la giornata è risultata veramente eccezionale per il nostro Paese. Più della metà delle stazioni meteorologiche ufficiali hanno rilevato temperature massime uguali o superiori a 30 gradi. Sulla fascia adriatica del centro, in particolare da Pescara fino a Cattolica, i termometri hanno registrato valori tipici del mese di luglio". "Per Rimini come previsto – prosegue – i venti meridionali si sono fatti sentire spingendo la colonnina a raggiungere i 21.2 gradi Celsius di minima – fissando così un nuovo record assoluto come valore minimo più alto per il mese di ottobre presso la centralina Arpae urbana – e superando il precedente di 0.7 gradi, che risaliva al 3 ottobre 2016 (20.5)". "Per quanto riguarda le massime – prosegue – nel tardo pomeriggio di venerdì si è uguagliato il record mensile di 28.5° gradi fissato all’11 ottbre 2014. Sebbene diverse stazioni lungo la costa abbiano superato quel valore, come, per esempio, l’osservatorio meteo-climatologico di Marebello con una punta di 29.1° gradi e Cattolica con 30.3°: con ben 10 gradi in più rispetto alla media del periodo".