Messa e festa in ricordo di padre Pietro Rossi

Un paese unito nel ricordo di padre Pietro Rossi. Il frate, nato a Torriana il 23 maggio 1925, si è spento a 97 anni. Religioso di grande cultura, autore di tanti testi, ha mantenuto saldo il legame con la terra d’origine nonostante i tanti anni a Parma. L’altro ieri erano in tanti alla messa per il centenario della nascita, seguita dal pranzo organizzato dai famigliari del frate, che hanno fatto restaurare la cappella in cui è sepolto. Nei mesi scorsi è partita la petizione per intitolargli un luogo a Torriana.