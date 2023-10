Messa in memoria di don Minzoni

"Testimone per la liberta di educare". Questo pomeriggio, alle 18, nella Basilica di San Marino Città, la diocesi di San Marino-Montefeltro, insieme all’associazione scout sammarinese (Agecs) invita a un momento di riflessione e alla celebrazione della messa in ricordo di don Giovanni Minzoni. Don Giovanni Minzoni, parroco di Argenta, in provincia di Ferrara, morto 100 anni fa per un’aggressione da parte di alcuni esponenti del fascismo locale, a causa della sua opera educativa "può essere pregato e invocato come ‘Servo di Dio’. È iniziato lo scorso 7 ottobre il processo di beatificazione con la raccolta di testimonianze e documenti sull’eroicità delle virtù".