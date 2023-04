Messa in sicurezza e snellimento della Marecchiese Vertice col ministero: "Passi avanti per l’intervento"

Un incontro con il ministero delle Infrastrutture e trasporti, con gli amministratori della Valmarecchia, per parlare della messa in sicurezza e dell’ammodernamento della statale 258 Marecchiese. E’ quello che si è svolto nei giorni scorsi, voluto da Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia). Presenti il viceministro Galeazzo Bignami e i dirigenti ministeriali che hanno incontrato la deputata e i sindaci di Rimini, Novafeltria, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, San Leo, e altri amministratori e dirigenti di vallata (collegati in videoconferenza). Si è parlato dello studio di fattibilità sull’importante arteria stradale. "C’è un problema di sicurezza e di adeguamento della Marecchiese – premette Buonguerrieri – La strada non è più adeguata ai volumi di traffico attuali. Cittadini e imprese subiscono solo i disagi". Per i sindaci, i collegamenti a valle sono lenti e attraversano i centri abitati. "L’intervento di ammodernamento – dicono – darebbe più competitività al territorio, contrastando lo spopolamento delle aree interne". Il Ministero ha preso atto della situazione e compreso le necessità dell’intervento, che dovrà implementare Anas. "La Regione, nel coordinamento fra enti locali e Società delle strade, dovrà segnalare questo intervento come strategico e prioritario – conclude Buonguerrieri – Il Ministero si impegnerà affinché l’opera sia inserita nell’aggiornamento del contratto di programma tra Mit e Anas".