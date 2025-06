"Messaggi nella chat dei genitori, il sindaco invade spazi privati"

"Ha agito senza mandato formale, invadendo uno spazio privato": così il gruppo ’Un futuro migliore per Bellaria Igea Marina’ – lista che ha sostenuto Giovanni Giovanardi alle ultime elezioni comunali – accende la polemica sull’intervento del sindaco Filippo Giorgetti, dopo l’episodio avvenuto durante una festa scolastica, dove un ragazzo avrebbe mostrato un coltello poi mai ritrovato.

"Il sindaco – attaccano – è intervenuto nella chat dei genitori. Un gesto, seppur forse animato da buone intenzioni, che solleva interrogativi seri: qual era il suo ruolo in quel momento? È corretto usare una chat informale per affrontare temi così delicati?".

E aggiungono: "L’intervento del primo cittadino può esercitare una pressione indebita. Il potere, va maneggiato con cautela. È lecito chiedersi se tutti i genitori abbiano avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista o anche solo sentirsi a proprio agio".

"Il rischio – avvertono – è che la presenza pubblica si trasformi in populismo digitale. Combattere il bullismo richiede strumenti adeguati, non messaggi su whatsapp".

È chiara la replica di Giorgetti agli attacchi: "Alcuni genitori mi hanno chiesto chiarimenti e ho risposto in privato. Non sono mai entrato in chat di classe, nemmeno in quella della classe di mio figlio. Speculare su vicende che riguardano minori è stucchevole e scorretto".

a.d.t.