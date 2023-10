Messaggi segreti ‘Pizzini’ tra Manuela e il presunto amante:: "Ci stanno spiando"

Un biglietto (forse due) infilato sotto la porta del pianerottolo al terzo piano della palazzina di via Del Ciclamino. Uno scambio di pizzini tra Manuela Bianchi e il dirimpettaio di origine senegalese Louis Dassilva, l’uomo che secondo gli inquirenti avrebbe intrattenuto una relazione segreta con la nuora di Pierina Paganelli. Si infittisce il mistero attorno all’omicidio dell’ex infermiera di 78 anni, commesso la sera del 3 ottobre nella zona garage sotterranea del complesso residenziale di Ca’Acquabona. Nelle scorse ore, stando a quanto emerso, gli inquirenti avrebbero sequestrato nell’abitazione di Manuela uno o più pizzini che sarebbero stati recapitati alla donna da quello che è ritenuto essere il suo presunto amante. Non è noto il contenuto dei messaggi, anche se gli investigatori della polizia di Stato stanno compiendo una serie di accertamenti. Resta da capire cosa possa aver spinto il vicino di casa di Manuela ad agire in quel modo. L’uomo forse potrebbe aver deciso di far ricorso ai pizzini temendo magari di essere sottoposto ad intercettazioni ambientali. "Ci spiano" avrebbe scritto lo straniero in un biglietto. Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Rimini, guidata dal vice questore aggiunto Dario Virgili, proseguono a trecentosessanta gradi.

Due settimane sono trascorse da quando qualcuno si è appostato tra le scale, il vano ascensore e la porta tagliafuoco del garage sotterraneo di via Del Ciclamino, aspettando che Pierina facesse ritorno da un incontro di preghiera dei Testimoni di Geova per massacrarla con 17 coltellate, ma al momento nessun nome è iscritto nel registro degli indagati in mano al sostituto procuratore Daniele Paci. Si continua a scavare senza sosta nella vita della stretta cerchia di familiari che ruota attorno alla figura di Pierina Paganelli. Perquisizioni sono state compiute in casa di Manuela, in quella del fratello Loris Bianchi e del padre Duilio, e nell’appartamento del presunto amante e della moglie Valeria. La nuora di Pierina, nei giorni scorsi, è apparsa in televisione affermando "so benissimo di essere innocente". Ha acconsentito al prelievo delle impronte digitali, del Dna da parte degli investigatori, e lo stesso hanno fatto il fratello Lorus e Dassilva. Gli inquirenti hanno inoltre sequestrato in casa di Manuela due taglierini con una lama di sei centimetri di uso comune e una lametta da giardinaggio trovata tra gli attrezzi da lavoro di Loris. Accertamenti doverosi, ma la svolta tanto attesa nel giallo di via Del Ciclamino ancora tarda ad arrivare e di giorni in giorno la matassa da sbrogliare sembra diventare sempre più intricata. All’appello manca ancora l’arma del delitto (ipoteticamente una lama di piccole dimensioni). Il killer potrebbe forse essersene sbarazzato gettandola nei cassonetti di via Iris, situati in prossimità del condominio e poi svuotati, indicativamente tra le 6.30 e le 7 della mattina (quindi ben prima del ritrovamento del cadavere, attorno alle 8.25, e l’arrivo sul posto della polizia di Stato), dagli operatori ecologici? Anche questa è una possibilità che gli inquirenti stanno cercando di verificare. Lorenzo Muccioli