Messaggini per prenotare le dosi: spacciatore in manette

Spacciatore in manette alla stazione. L’arresto è scattato giovedì scorso, quando gli agenti delle Volanti della questura di Rimini, in servizio di pattuglia, hanno notato due persone dall’aria sospetta, una delle quali in sella ad una bicicletta, nel piazzale della stazione dei treni. Ipotizzando che potesse trattarsi di una cessione di stupefacenti, le divise hanno deciso di fermare i due uomini per sottoporli ad un controllo. Uno di loro ha cercato di sbarazzarsi di alcuni involucri. La mossa è stata però notata dai poliziotti, che lo hanno fermato. Si è quindi scoperto che le bustine contenevano hashish ed eroina. Durante la perquisizione dell’uomo, il suo cellulare continuava a suonare. Si è scoperto che si trattava di messaggi arrivati da parte di potenziali clienti. Conclusi gli accertamenti di rito, lo spacciatore di origine nordafricana è stato accompagnato in questura e successivamente dichiarato in arresto. Ieri mattina lo straniero è comparso davanti al giudice del tribunale dove è stato processato in via direttissima.