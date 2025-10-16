L'altra guerra

Rimini
CronacaMesse in sicurezza le sponde del torrente Ventena
16 ott 2025
LUCA PIZZAGALLI
Cronaca
Messe in sicurezza le sponde del torrente Ventena

Sono terminati i lavori di messa in sicurezza delle sponde del torrente Ventena, a valle del centro storico di San...

Sono terminati i lavori di messa in sicurezza delle sponde del torrente Ventena, a valle del centro storico di San Giovanni. L’importante intervento è stato previsto dal commissario straordinario Figliuolo e realizzato dalla Protezione Civile per un ammontare di 330.000 euro, finalizzati alla tutela del territorio e del borgo e alla prevenzione del rischio idrogeologico. "In un tempo in cui gli effetti dei cambiamenti climatici si manifestano sempre più spesso con eventi meteorologici estremi – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Leonardo Mariani – opere come questa sono fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini, la protezione dei centri abitati e delle infrastrutture e la salvaguardia dell’ambiente". Il progetto ha previsto il consolidamento degli argini e opere di difesa delle sponde in corrispondenza di alcuni punti critici dell’area fluviale a ridosso del centro abitato, in prossimità di via Marignano, al fine di evitare che ulteriori eventi di piena possano compromettere la funzionalità idraulica del corso d’acqua o provocare dissesti ancora più gravi sulle sponde in prossimità di aree sensibili. Intanto procedono più a monte i lavori di realizzazione della vasca di espansone.

lu.pi.

AmbienteProtezione Civile