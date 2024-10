Messer Marco Gatti e Andrea Belluzzi, segretari di Stato e balestrieri onorari

Balestrieri onorari. Onorificenza che la Federazione balestrieri sammarinesi ha conferito ai segretari di Stato Messer Marco Gatti e Messer Andrea Belluzzi. Questa onorificenza, riservata a coloro che si sono distinti per il loro contributo e la loro vicinanza alle varie iniziative della Federazione, "rappresenta un riconoscimento – spiegano dalla Federazione – al concreto sostegno prezioso che entrambi hanno profuso negli ultimi anni. I Segretari Gatti e Belluzzi "si sono particolarmente distinti durante la scorsa legislatura per il loro impegno attivo e il sostegno alle iniziative della Federazione. In particolare, il loro contributo è stato fondamentale per la realizzazione del libro sulla storia della balestra, per l’organizzazione della mostra fotografica a San Marino e per la collaborazione con la città di Arbe (Croazia), per il capitolo di spesa riservato e molto altro che ha permesso di rafforzare ulteriormente il legame culturale tra le due realtà storiche". Il titolo di Balestriere onorario "non è solo un simbolo di riconoscenza, ma anche un segno della volontà della Federazione di mantenere viva la tradizione della balestra".