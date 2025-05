Messieri porta il Titano a Kromeriz

Invitato per il sedicesimo anno consecutivo al Festival internazionale Forfest il maestro sammarinese Massimiliano Messieri è partito per la Repubblica Ceca, dove questo pomeriggio alle 16 al Museo d’Arte Moderna di Kromeriz per la 36ª stagione del festival rappresenterà San Marino con la sua opera ‘Vav’ salmo per violoncello ed elettronica, composizione che sarà a breve pubblicata per la Universal Edition di Vienna anche nella versione per quartetto di violoncelli. La prima assoluta del maestro sammarinese è stata ben accolta dal Forfest che l’ha subito divulgata al prestigioso Iscm, la società internazionale di musica contemporanea. La prima mondiale di ’Vav’ sarà eseguita dal concertista Nicola Baroni, docente di violoncello e pratica esecutiva contemporanea al Conservatorio statale di musica ’Giuseppe Verdi’ di Milano. Compositore, direttore d’orchestra, fondatore e direttore artistico del Maskfest di San Marino, Massimiliano Messieri nella sua carriera ha vinto numerosi concorsi internazionali.