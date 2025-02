Metalmeccanici, sciopero per il contratto di lavoro

Un pacchetto di 8 ore di sciopero. Inizia la settimana e parte la protesta nelle fabbriche metalmeccaniche. L’iniziativa sul territorio riminese è parte della vertenza nazionale per il rinnovo del contratto. "I lavoratori vogliono che Federmeccanica torni al tavolo per il contratto nazionale e chiedono che vengano riconosciuti aumenti salariali superiori all’inflazione" l’istantanea che arriva dai sindacati di categoria. Nel Riminese si tratta di uno sciopero articolato che si concluderà nei prossimi giorni. "Abbiamo scelto di intensificare la lotta – spiega il segretario generale della Fiom-Cgil di Rimini, Daniele Baiesi – perché riteniano che serva una risposta concreta sul tema dei salari dei lavoratori metalmeccanici".

Una protesta nazionale che però si intreccia con le problematiche presenti a livello locale. A scioperare sono stati anche alcuni lavoratori del Gruppo Scm, con tanto di bandiere e striscioni affissi dal sindacato all’ingresso della sede aziendale. "Dopo un periodo di cassa integrazione e un anno con il contatto di solidarietà – rileva Baiesi – è stata attivata la cassa integrazione ordinaria. Naturalmente tutto questo ha avuto un impatto sul salario dei lavoratori. Inizialmente pensavamo si andasse verso il rinnovo della solidarietà, ma è stata compiuta una scelta diversa. Il problema è che, nel momento in cui è partito il confronto, l’azienda ha posto una serie di condizioni per noi non accettabili in uno scenario di calo delle commesse". Uno dei nodi da sciogliere riguarda gli straordinari. La Fiom – proprio a causa del mancato rinnovo del contratto nazionale – ha infatti confermato il blocco di ogni forma di flessibilità e straordinari.

g. c.