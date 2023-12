Meteo, continueremo a stare all’aperto fino a Capodanno

Ieri è stata una giornata con temperature eccezionali. Oggi le massime cominceranno a diminuire, ma niente di preoccupante. Arriverà qualche nuvola, ma fino a Capodanno si potrà stare all’aperto. Rispetto alla prima parte del mese, il clima in questo periodo sarà più clemente. La tempesta di vento di föhn che si è abbattuta sulle Alpi, sciogliendo la neve, ha avuto effetti anche sulla costa romagnola. Il caldo eccezionale nelle ultime due giornate e condizioni meteorologiche stabili concederanno un Natale sereno a chi vorrà trascorrere le proprie giornate all’aperto. Tra domani e Santo Stefano le massime scenderanno, ma rimanendo comunque sui 12, 13 gradi. Poi il sole verrà coperto dalle nuvole, ma perturbazioni all’orizzonte non se ne vedono, e sul finire della settimana dovrebbero rialzarsi anche le temperature in attesa della fine dell’anno.