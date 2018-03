Rimini, 21 marzo 2018 - Altro che primo giorno di primavera. La neve è tornata a cadere in tutto l'entroterra riminese, da ieri notte. I centimetri caduti nelle parti più montane come Sant'Agata Feltria, Pennabilli e Casteldelci, sono stati dai 30 ai 40. Ma non è mancata anche a San Marino. A Montecopiolo e Villagrande, al confine con le Marche, la bufera è stata invece ancora più violenta.

Questa mattina all'alba sono uscite fuori strada diverse auto, nessun ferito. Ma le macchine sono state rimesse in carreggiata solo grazie all'intervento di privati con ruspe. Decine i carabinieri e vigili del fuoco in azione per vari interventi su tutto il territorio.

Alberi caduti in zona Sant'Agata, dove le piante hanno bloccato per alcune ore la viabilità. "Con la neve e soprattutto le raffiche di vento forte di stanotte - racconta il sindaco di Sant'Agata, Guglielmino Cerbara _ abbiamo registrato dei cumuli anche di mezzo metro che hanno bloccato auto e camion". A Casteldelci il sindaco Luigi Cappella ha vietato la circolazione dei pulmini scolastici e i bimbi sono rimasti a casa. "Anche se a Pennabilli le scuole sono aperte _ commenta Cappella _ ho preferito lasciare parcheggiati gli scuolabus per sicurezza. Per la liberazione delle strade a Fragheto e nelle frazioni più in alto, l'unica strada che rimane chiusa oggi è quella per Durceto, dove vive una coppia di anziani. Con loro siamo in contatto telefonico e stanno bene".