Metro, lavoratori in prefettura per scongiurare i licenziamenti

I lavoratori della sede riminese del Gruppo Metro domani alle 11,30 saranno ricevuti, in delegazione, in Prefettura a Rimini. Un incontro richiesto dai dipendenti dello storico punto vendita che – come i lavoratori del magazzino di Pozzuoli – vedono il proprio futuro a forte rischio. L’azienda ha da tempo infatti annunciato la chiusura delle due sedi, e conseguenti licenziamenti, entro il prossimo 30 aprile. La situazione del Gruppo Metro, realtà specializzata in prodotti alimentari e attrezzature per la ristorazione per locali e hotel, è seguita anche da un tavolo di crisi convocato o scorso autunno dalla Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Rimini, che ha sollecitato il ministero del Made in Italy a trovare soluzioni condivise. I rappresentanti sindacali dei circa 30 dipendenti riminesi hanno più volte espresso forti perplessità per un’operazione aziendale "improvvisa", giudicata incomprensibile "anche alla luce della contemporanea apertura di nuove sedi in Italia". Oggi le rsu di Metro Rimini parteciperanno online a un incontro che si terrà a Roma, al ministero. A inizio gennaio il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alle attività economiche, Juri Magrini hanno incontrato a Palazzo Garampi una delegazione di dipendenti del Gruppo Metro Italia. "La tutela dei posti di lavoro e delle famiglie coinvolte – ha dichiarato l’assessore Magrini - è per noi una priorità. Per questo, agiremo in ogni modo possibile, in collaborazione anche con la Regione, per evitare che il nostro territorio subisca una perdita così significativa".