Metromare: 49 milioni per sette fermate in quattro chilometri

Il capolinea sarà la stazione di Rimini, dove attualmente giunge il Metromare proveniente da Riccione. Il futuro capolinea sarà l’ingresso della Fiera. Giovedì prossimo alle 20.30 al Palazzo del Turismo in piazzale Fellini, si terrà l’assemblea aperta al pubblico dedicata alla presentazione del progetto della seconda tratta del Metromare. Il progetto è stato finanziato con un contributo di 49 milioni di euro e seguirà le tempistiche del Pnrr con l’inizio dei lavori stimato nella metà del 2024. All’incontro, organizzato in collaborazione con il Piano strategico, parteciperanno l’assessora alla mobilità Roberta Frisoni, l’amministratore unico di PMR Stefano Giannini, il Responsabile unico del procedimento per Pmr Roberto D’Andrea, il dirigente comunale del settore infrastrutture Alberto Dellavalle. Verrà illustrato il progetto che prevede una sede riservata al mezzo su una distanza di 4,2 chilometri. Dall’attuale capolinea di arrivo in stazione il mezzo procederà davanti all’edificio storico, in quella che attualmente è in parte la corsia riservata al bus, entrando nella zona dei binari al termine dell’ultima palazzina sul lato nord. Poi il percorso correrà lungo l’asse ferroviario grazie a un ponte sul porto affiancato a quello dove transitano i treni. La prima fermata sarà Principe Amedeo, a poca distanza dal sottopasso che porta al viale e alla zona mare. La seconda fermata è San Giuliano, la terza è Rivabella subito dopo il nuovo ponte per il Metromare che verrà realizzato sul deviatore del Marecchia. Da qui si procede arrivando alla quarta fermata, le Celle, dopo 2,4 chilometri dalla partenza. La quinta fermata sarà Popilia, poi si procederà fino alla sesta fermata, Fiera Rimini Est, che sarà vicino all’ingresso Est dei padiglioni. Infine ultima fermata e capolinea dopo 4,2 chilometri all’ingresso della Fiera.

a.ol.