Metromare a Cattolica. Passi avanti in vista

Una trentina di esperti del trasporto pubblico e provenienti da dodici paesi si sono incontrati a Rimini per la periodica riunione dello ‘user group’ relativo al progetto europeo eBRT2030, che mira a dimostrare l’applicabilità di una nuova generazione di sistemi BRT (Bus Rapid Transit) elettrici in diversi contesti urbani. Rimini è uno dei sei demo sites europei del progetto e Start Romagna sta sviluppando una specifica attività di sperimentazione sul Metromare. E a tal proposito proprio Stefano Giannini, presidente PMR, ha annunciato: "Mentre siamo pronti a presentare la domanda di completo finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per la prosecuzione a nord verso Santarcangelo e a sud fino a Cattolica", confermando l’intenzione di far sbarcare la navetta anche nel territorio della Regina.