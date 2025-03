Metromare a Santarcangelo: servono 75 milioni

Rimini si avvicina a Santarcangelo con il Metromare. In attesa che partono i lavori per il secondo tratto, dalla stazione di Rimini fino alla Fiera, si mette già sui binari il progetto per prolungare il Trc fino Santarcangelo. Era solo una suggestione, un’idea fino a pochi anni fa. Ora l’iter è avviato, con tanto di documentazione tecnica e amministrativa per questa nuova tratta del Metromare, pronta a essere candidata al bando nazionale per ottenere i fondi necessari a far partire il cantiere. Intanto Pmr, Patrimonio mobilità Rimini, sta avanzando con le procedure che porteranno alla partenza del cantiere per il prolungamento del Metromare dalla stazione di Rimini fino ad arrivare alla Fiera. L’opera è in ritardo e nella migliore delle ipotesi la vedremo ultimata entro il 2027.

Nel frattempo si guarda avanti, per portare il Metromare dalla Fiera a Santarcangelo, garantendo un collegamento pubblico a un’utenza che potrà provenire da tutta la Valmarecchia, potendo evitare di tuffarsi in auto nel cuore di Rimini. In questi giorni il progetto in capo alla società Pmr è arrivato sul tavolo del Comune di Rimini, che ieri ha approvato in linea tecnica la documentazione. Con il via libera alla documentazione sarà possibile dare seguito alla candidatura dell’opera ai finanziamenti ministeriali previsti dalla legge di bilancio 2019, a copertura di un investimento che si aggirerà sui 75 milioni di euro e che vedrà il Comune di Rimini come ente capofila. Il percorso si svolgerà in attinenza alla linea ferroviaria, proseguendo dalla stazione Fiera verso Santarcangelo. Arrivando a ridosso di Santa Giustina, l’ipotesi è quella di far transitare i veicoli sulla via Emilia, attraversando così la frazione prima di deviare nuovamente verso la linea ferroviaria in uscita dall’abitato, e prima di arrivare alla zona artigianale. È previsto l’impiego di veicoli a trazione totalmente elettrica, dunque a emissioni zero.

Prende così il via il percorso progettuale e burocratico della tratta Rimini Fiera-Santarcangelo, mentre si avvicina l’inizio dei lavori per il collegamento tra la stazione centrale e il quartiere fieristico. Nel frattempo procede anche la progettazione della terza tratta già prevista dall’accordo di programma per il Trc, quella che dalla stazione di Riccione condurrà a Cattolica. Anche in questo caso verrà presentata la richiesta di finanziamento al ministero attraverso il bando che si aprirà nei prossimi mesi. Il Metromare, nel suo percorso tra Santarcangelo e Cattolica, dovrebbe diventare la dorsale principale della rete del trasporto pubblico locale, unendo i due estremi della provincia, attraversando e collegando l’intero territorio di Rimini.