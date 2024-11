Metromare, corse saltate. Disagi per gli studenti: "Servizio inefficiente"

I disservizi del Metromare continuano a mettere in difficoltà studenti, lavoratori e famiglie di Rimini e Riccione, e il problema sembra aggravarsi sempre di più. Le segnalazioni di corse saltate si moltiplicano, alimentando la frustrazione di chi si affida al trasporto pubblico per esigenze quotidiane. A essere penalizzati, ancora una volta, sono soprattutto gli studenti: molti di loro, costretti a spostarsi da Rimini a Riccione per motivi scolastici, non riescono a salire sui mezzi sovraffollati, rimanendo a terra. Due mamme hanno segnalato una situazione che si è ripetuta più volte negli ultimi mesi. Giovedì scorso ad esempio, la corsa prevista alle 7.18 alla fermata Pascoli non è passata, costringendo chi aspettava a puntare sulla successiva delle 7.32, già carica oltre ogni limite. Risultato? Diversi studenti, tra cui la figlia di una delle mamme, non sono riusciti a salire. Un copione che si è ripetuto anche il giorno precedente, 20 novembre, e che, purtroppo, non rappresenta un’eccezione. Non è la prima volta che il problema del Metromare finisce sotto i riflettori: abbiamo più volte riportato casi di disservizi, corse soppresse e mezzi sovraffollati. Tuttavia, ciò che desta maggiore preoccupazione è la percezione che la situazione stia peggiorando. Le famiglie sono esasperate e chiedono a gran voce soluzioni: non solo per attenuare l’impatto quotidiano di questi disagi, ma anche per garantire un servizio che rispetti le esigenze degli utenti e la dignità dei viaggiatori. Le domande che le famiglie pongono agli amministratori e all’azienda Start, sono semplici e dirette. Si sta facendo qualcosa per risolvere o almeno tamponare il problema? È possibile sapere se sono previsti interventi concreti per migliorare il servizio? La percezione diffusa è che, nonostante la gravità della situazione, si rimanga in una fase di stallo. È evidente che la problematica del Metromare ha radici strutturali, ma ciò non giustifica l’assenza di interventi decisivi. Le amministrazioni locali e l’azienda responsabile del servizio devono assumersi le proprie responsabilità e agire con fermezza. Le famiglie chiedono che i dirigenti dell’azienda siano messi di fronte alle loro mancanze, affinché vengano prese le misure necessarie per garantire un servizio affidabile. Il Metromare rappresenta un’infrastruttura fondamentale per collegare due città importanti come Rimini e Riccione. I disservizi, tuttavia, stanno minando la fiducia degli utenti e causando danni concreti.