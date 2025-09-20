Metromare e mobilità sostenibile. Due nuove ciclovie in arrivo. Investimento da 963mila euro

In bici a fianco del percorso del Metromare. In municipio hanno voluto guardare oltre al nuovo percorso previsto per il Metromare, che lo collegherà con la Fiera. In attesa che si chiuda la fase di progettazione e possa passare a dettare i tempi del cantiere dell’opera, cosa che a Palazzo Garampi ritengono di poter fare entro i primi mesi del prossimo anno, c’è chi ha voluto pensare a un sistema integrato che considerasse anche la mobilità alternativa, dunque bici e monopattini, ad esempio. Per questo gli uffici hanno progettato due nuove piste ciclabili. Si tratta della tratta Rivabella-Cimitero e via Emilia-via Turchetta. “Il nostro obiettivo - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Mattia Morolli - è quello di procedere con un sistema intermodale, dunque oltre al prolungamento del Metromare anche la connessione con nuove ciclovie tra diverse aree e zone che hanno visto una consistete crescita urbana negli ultimi anni. Questo consentirà di collegare in modo migliore le aree residenziali ed anche le fermate del Metromare".

La spesa complessiva prevista dal Comune si avvicina al milione di euro per i due percorsi. Per l’esattezza il conto arriva a 963mila euro. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di farsi approvare progetto e finanziamento dal ‘Fondo nazionale di sviluppo di ciclovie urbane intermodali’ per un totale di 841mila euro.

L’investimento certifica una volta di più la direzione presa dall’amministrazione comunale nel puntare su forme di viabilità alternative all’auto.

I dati parlano da soli. Ad oggi la rete di piste ciclabili comunali raggiunge i 194 chilometri complessivi. Una lunghezza cresciuta in modo importante nell’ultimo anno grazie a interventi che non hanno cambiato solo le statistiche, ma serviranno a cambiare le abitudini di chi vive a monte della statale 16. Tra gli interventi più significativi degli ultimi anni ci sono le opere di ricucitura con nuove piste tra la zona di villaggio Primo Maggio e la città, o tra la zona Grotta Rossa e via della Fiera. attraverso i percorsi che transitano al di sotto delle rotonde con la Ss16, all’altezza della consolare per San Marino, via Coriano e appunto via della Fiera. Pensare di arrivare in città con la bicicletta per chi vive in queste zone non solo non è più un miraggio, ma è anche sicuro grazie ai percorsi protetti. Stessa ricucitura riguarda la zona abitata a monte della Ss16 nell’area in cui incrocia via Verenin Grazia. Anche qui una rotonda e un percorso protetto interrato per collegare zona monte con quella a mare.

Andrea Oliva