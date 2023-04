"Metromare fino a Santarcangelo, si può fare: presto uno studio"

Il Metromare fino a Santarcangelo? Se ne parla da anni, e l’amministrazione clementina ci crede. Mentre va avanti la progettazione del nuovo tratto tra la stazione e la Fiera di Rimini, il Comune di Santarcangelo è pronto ad avviare uno studio di fattibilità per far proseguire il Trc fino a Santarcangelo.

A confermarlo l’assessore alla pianificazione Filippo Sacchetti: "Giovedì c’era un bel gruppo di Santarcangelo alla presentazione del progetto del Metromare fino alla Fiera". "Per noi – continua – c’è la grande occasione della prosecuzione fino a Santarcangelo. Per questo intediamo avviare con Pmr (l’agenzia Patrimonio mobilità Rimini) uno studio di fattibilità per poi candidare ai prossimi bandi statali l’opera quale prosieguo della tratta dalla stazione fino alla Fiera di Rimini". L’assessore ricorda che "nell’ultimo studio fatto, l’80% degli spostamenti dei santarcangiolesi è in direzione Rimini". Avere il Metromare da Santarcangelo a Rimini "sarebbe un risparmio incredibile di tempo e traffico e di emissioni inquinanti. È un progetto che dobbiamo volere con forza come comunità. Sarebbe una svolta per l’intera Valmarecchia, più di una nuova circonvallazione alla Marecchiese, inoltre porterebbe benefici anche al turismo".