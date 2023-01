Metromare fino alla Fiera, scatta l’ora delle osservazioni

Parte la corsa per il prolungamento del Metromare. Il 24 gennaio si aprirà la conferenza dei servizi preliminare. L’avvio servirà a raccogliere i pareri dei vari enti coinvolti e dei soggetti privati interessati. L’obiettivo è arrivare alla definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera. Il progetto verrà finanziato con fondi del Pnrr, dunque dovrà rispettare tempistiche precise. Dopo la chiusura della conferenza dei servizi e l’approvazione del progetto di fattibilità, sarà possibile attivare il procedimento per arrivare al progetto definitivo. In questa fase ci saranno 30 giorni di tempo per fare osservazioni, a partire da oggi. In seguito, conclusa la fase preliminare, prenderanno il via le procedure di esproprio.

Intanto proseguono i campionamenti geologici, necessari per procedere col progetto. L’intervento è stato affidato a un raggruppamento di professionisti il cui capogruppo è lo studio ‘Architecna’, già impegnato nella realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa in importanti realtà italiane. Dopo gli scavi in un tratto di via Graziani, i sondaggi si sono spostati su un tratto della pista ciclabile di via Savonarola. Obiettivo dei campionamenti è quello di effettuare tutte le indagini preventive di tipo geologico, in corrispondenza delle principali opere previste per le realizzazione dell’infrastruttura.