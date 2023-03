Metromare fino alla fiera: si parte con i lavori a metà 2024

Il cantiere per prolungare il Metromare dalla stazione di Rimini alla Fiera dovrà partire a metà 2024. I tempi sono fissati dopo l’approvazione della convenzione col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’erogazione dei 49 milioni di finanziamento. Nella seduta di martedì la giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione tra Comune e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta dei 49 milioni che serviranno a disegnare i 4,2 chilometri del tracciato che partirà dalla zona della stazione, collegandosi al capolinea attuale, procedendo lungo la dorsale ferroviaria verso nord fino ad arrivare alla Fiera. "Nella convenzione sottoscritta è prevista una tempistica di erogazione dei finanziamenti da parte del Ministero più celere di quella ipotizzata, il che ci consente di procedere in tempi serrati per la realizzazione dell’opera – spiega l’assessora Roberta Frisoni –. Ci apprestiamo alla messa a terra di un’opera strategica per connettere tutto l’asse da Riccione alla Fiera, con l’obiettivo di poter a breve arrivare anche a Cattolica e Santarcangelo".