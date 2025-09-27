Metromare il progetto c’è. Lavori nel 2026

Il progetto definitivo per il secondo tratto del Metromnare, c’è. E’ stato consegnato il 20 giugno dal Consorzio Integra, il soggetto a cui è stata affidata la realizzazione dell’opera. A fare chiarezza sui passaggi che porteranno alla realizzazione del nuovo percorso del Metromare dalla stazione ferroviaria, dove oggi di ferma il bus elettrico in arrivo da Riccione, fino ad arrivare alla Fiera, è l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli. L’assessore ha risposto a una domanda posta dal consigliere di Fdi, Carlo Rufo Spina durante il consiglio comunale. Palazzo Garampi è convinto che i lavori prenderanno il via tra la tarda primavera e l’inizio dell’estate dell’anno prossimo. Il Consorzio Integra è subentrato a chi aveva vinto il bando per l’opera, ovvero Italiana costruzioni, la stessa impresa che aveva realizzato il primo tratto del Trc. Ma per problemi sopraggiunti nella fase progettuale, Pmr, il soggetto appaltante, aveva rescisso il contratto. A quel punto la stessa Pmr si era rivolta al secondo classificato, il Consorzio Integra. La fase attuale è quella relativa alla definizione di un progetto esecutivo che presenta parti complesse da affrontare. "Come detto, il progetto definitivo è stato consegnato il 20 giugno. La proposta è ora in fase di verifica - continua l’assessore - e l’iter di autorizzazione è complesso, coinvolgendo vari soggetti tra cui Rfi, Anas, Arpae l’Autorità di bacino e Ansfisa. Il soggetto attuatore conta appunto di iniziare i lavori tra la tarda primavera e l’inizio dell’estate. In base al precedente progetto il cantiere avrebbe una durata di 700 giorni lavorativi" il che porterebbe la consegna dell’opera al 2028.