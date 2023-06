Metromare, l’ora delle ruspe Espropri in estate, poi si parte "I lavori vanno finiti nel 2026"

Cinque milioni di euro in più finanziati dal ministero, ma tempi serrati per portare il Metromare fino alla Fiera. La conferenza dei servizi si è conclusa ed ora bisogna correre se si vuole realizzare l’opera. Entro il mese di giugno verrà pubblicato il bando di gara per la progettazione esecutiva. Sei mesi, non un giorno di più, per arrivare all’aggiudicazione dell’appalto. Per costruire dal nulla i 4,2 chilometri del tracciato, in buona parte a doppia corsia di marcia per velocizzare i tempi di percorrenza, servirà una ditta capace di intervenire fin dal primo giorno sull’intera tratta e non procedere per step, per non rischiare di sforare con le scadenze. Questo perché il finanziamento arriva da fondi del Pnrr (54 milioni il totale) e di conseguenza si impone "il termine dei lavori con tanto di consegna dell’opera entro il 30 giugno del 2026", ricorda l’assessore Roberta Frisoni. Insomma: bisogna andare spediti.

Dopo la pubblicazione del bando di gara si passerà alla fase degli espropri, 164 quelli previsti. In estate arriveranno le lettere a casa dei proprietari dei terreni. I titolari delle aree hanno già presentato osservazioni nella fase della conferenza dei servizi in merito alle cifre su sui basare gli espropri, ma non sono state accolte. "Abbiamo già comunicato ai proprietari che questo tipo di richieste va avanzato in seguito, dopo l’arrivo delle lettere a casa". A curare la progettazione è Pmr, Patrimonio mobilità Rimini. "Si tratta di una tempistica davvero sfidante per i Comuni – riprende l’assessore – Ma in questi mesi ci siamo attrezzati per essere nelle condizioni di rispettare tutte le stringenti scadenze imposte dal Pnrr. L’obiettivo è avviare i cantieri per l’estate 2024. La seconda tratta del Metromare rappresenta un’opera chiave, fondamentale per potenziare l’accessibilità alla Fiera e a tutta la zona di Rimini nord, alle molteplici funzioni e ai poli di interesse che si sviluppano lungo il tracciato".

Metromare partirà dalla stazione ferroviaria. La prima fermata sarà in viale Principe Amedeo in corrispondenza del sottopasso. Qui verrà creato un hub del trasporto pubblico con le fermate di altre linea come la 4. Poi si supererà il nuovo ponte da realizzare sul canale portuale e si arriverà a San Giuliano. Proseguendo c’è Rivabella dove il Comune intende realizzare il polo sportivo con pista di atletica se andrà in porto il nuovo stadio. La fermata Sacramora sarà importante per studenti e famiglie. Qui il mezzo potrà uscire dal sedime del tracciato e puntare sul centro studi di Viserba consentendo un collegamento diretto con gli istituti superiori. Le ultime fermate sono Popilia, Fiera-est Teodorico, al servizio di Viserba Monte, via Turchetta, infine la Fiera con la sua stazione ferroviaria interna. Quattro chilometri da percorrere in 8 minuti.

Andrea Oliva