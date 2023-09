Metromare, nuova tratta Dalla stazione alla Fiera: presentate tre offerte

In tre per l’appalto della nuova tratta del Metromare tra la stazione e la Fiera. Sono le offerte giunte a chiusura del bando integrato in capo a Pmr per la progettazione definitiva ed esecutiva del secondo stralcio. Oggi verranno aperte le buste poi potrà partire l’iter per arrivare al cantiere. Dopo l’aggiudicazione, il soggetto identificato avrà 90 giorni per la redazione del progetto definitivo. Ne avrà altrettanti per il progetto esecutivo. Trascorsi sei mesi scatterà la fase del cantiere con le opere che andranno completate entro 760 giorni. Dunque nell’estate dell’anno prossimo il cantiere entrerà nel vivo per una consegna delle opere che resta fissata al 30 giugno del 2026, come stabilito dalle scadenze del Pnrr. Il progetto è stato finanziato dal piano nazionale per un valore di 54 milioni, 60 se si tiene in considerazione anche l’Iva. Serviranno a costruire un percorso protetto lungo 4,2 chilometri a fianco della linea ferroviaria che collegherà la stazione con la Fiera in 9minuti con frequenza dei bus ogni 5 minuti. Ai due capolinea si aggiungono sei fermate intermedie. Così il Metromare coprirà la tratta tra Riccione e la fiera, circa 14 chilometri con 23 fermate in un tempo totale di 31 minuti. Intanto procede l’idea del tapis roulant per collegare l’aeroporto Fellini con la fermata del Metromare di Miramare. La giunta ha dato il via libera alo studio di fattibilità. Si tratta di un percorso meccanizzato coperto e protetto che coprirà una distanza complessiva di circa un chilometro. Soluzioni simili sono state adottate in altre città in Europa e nel mondo per collegare i grandi hub della mobilità con le aree di interesse turistico. Inoltre il nuovo terminal dell’aeroporto previsto dal masterplan sorgerà sull’area dell’ex hotel Coronado.