Metromare più sicuro e ’intelligente’

Il Metromare parla sempre più europeo. Start Romagna ha ricevuto un finanziamento pari a 1,2 milioni di euro, soldi che verranno utilizzati per una particolare sperimentazione sul Metromare che corre tra Rimini e Riccione. Il contributo arriva grazie al fondo europeo finanziato dal progetto Horizon 2023, che punta a favorire la transizione alla mobilità elettrica nel trasporto pubblico e, al tempo stesso, aumentare l’efficienza energetica del sistema e la messa in sicurezza dei tracciati.

Start Romagna investirà il contributo su quattro obiettivi. Il primo è la sicurezza. Il Metromare è già dotato di un sistema di ‘sicurezza passiva’ che controlla il percorso e l’interno dei bus da una centrale operativa. La sperimentazione aggiunge la sicurezza attiva, come le telecamere in grado di riconoscere la presenza di figure sul tracciato e sistemi che intervengono sulla guida del bus. Il secondo aspetto invece riguarderà la frequenza delle corse. Il nuovo sistema sarà in grado di modulare le frequenze, leggendo in tempo reale la necessità rispetto alla percentuale di capienza dei mezzi e la quantità delle persone che attendono alle fermate. Altra parte del progetto è quella relativa all’informazione per i passeggeri che a bordo del Metromare e alle fermate riceveranno avvisi in tempo reale sulle condizioni del trasporto. Infine il quarto obiettivo riguarda la manutenzione dei filobus e delle batterie tramite sistemi digitali controllati da remoto per monitorarne lo stato.