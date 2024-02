Metromare si mette in moto. Il Comune pubblica gli espropri, i lavori possono partire in estate

Il Comune di Rimini ha pubblicato il costo degli espropri delle aree su cui passerà il Metromare nel tratto che porterà i mezzi dalla stazione ferroviaria alla Fiera. Oltre ai numeri sono state pubblicate anche le piante in cui vengono evidenziate le aree espropriate che considerano le fasce di terreno adiacenti alla linea ferroviaria ed anche le porzioni di terreno necessarie a realizzare i collegamenti ciclopedonali e le opere stradali legate alla costruzione del tracciato. Nel frattempo si avvicina l’avvio dei lavori attesi in estate. La pubblicazione sull’albo pretorio del Comune di Rimini dell’atto formale con cui l’amministrazione prende atto della determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione delle aree interessate al tracciato, è importante perché di fatto autorizza all’occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio necessarie per la realizzazione delle opere. I lavori dovranno iniziare in estate e concludersi entro il 30 giugno del 2026. Tempi serrati come stabilito dal Pnrr per evitare di perdere il finanziamento di ben 60 milioni di euro. L’infrastruttura in sede protetta correrà lungo un percorso di circa 4,2 chilometri, connettendo la stazione ferroviaria di Rimini al quartiere fieristico. Sei le fermate intermedie tra i due capolinea: Principe Amedeo, San Giuliano, Rivabella, Sacramora, Popilia, Fiera Est-Teodorico, con un tempo di percorrenza della tratta stimato in 9 minuti, con frequenza di servizio di 5 minuti. Pmr progetterà anche la realizzazione delle aree urbane a ridosso dei capolinea e delle fermate intermedie, le piste ciclopedonali alle fermate, l’illuminazione della via di corsa, il verde urbano e tutte le opere necessarie ad un funzionale svolgimento dell’esercizio del servizio di trasporto pubblico.