Metsola a Rimini: l'Europa è qui - Ricostruire insieme dopo l'alluvione

"Ai cittadini dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione dello scorso maggio, voglio dire: siamo con voi, vi aiuteremo a ricostruire perché voi siete l’Europa. L’Europa non è le istituzioni, l’Europa è il suo popolo. E l’Europa può essere migliore se agiamo insieme". Così la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, in un passaggio di un video messaggio inviato al Meeting di Rimini. "Tante sono le manifestazioni di amicizia, di solidarietà umana - ha osservato - proprio in questa regione, l’Emilia-Romagna, colpita da devastanti inondazioni nel maggio scorso. È stata scritta una stupenda pagina di generosità". Ora, ha concluso Metsola, "dobbiamo mostrare ai cittadini i vantaggi tangibili dell’Europa".