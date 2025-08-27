Metsola in visita a Sanpa: "Siete orgoglio dell’Italia"

Prima il Meeting, poi San Patrignano. Una giornata riminese, ieri, per la presidente del Parlamente europeo Roberta Metsola. La kermesse di Comunione e liberazione è stata l’occasione per fare il punto sulle sfide che attendono l’Ue. "Abbiamo bisogno di un’Europa più forte – le parole di Metsola – che promuova la pace e, come ha detto Mario Draghi (propro dal palco del Meeting, ndr) la forza economica da sola non basta. Lo status quo significa arrendersi, ma l’Europa non è mai stata spettatrice nel mondo e non dobbiamo mai abituarci a esserlo. Siamo leader, dobbiamo solo avere il coraggio di prendere le decisioni necessarie". Bisogna costruire, dunque, perché "restano due sole opzioni: un cambiamento coraggioso o la lenta e dolorosa spirale verso l’irrilevanza. Io sostengo il cambiamento, il Parlamento Ue sostiene il cambiamento". Naturalmente si è parlato anche delle guerre in Ucraina ("Kiev non sarebbe libera senza il sostegno europeo") e in Medio Oriente ("Quel che sta accadendo a Gaza è terribile").

Dopo l’intervento al Meeting, Metsola ha visitato la comunità di San Patrignano. "In tutta Europa – l’analisi della presidente – la dipendenza continua a rappresentare una delle sfide più urgenti per i nostri giovani. Il Parlamento europeo chiede un ruolo più incisivo dell’Unione nella politica sanitaria". Un plauso all’attività di San Patrignano: "Organizzazioni come questa dimostrano che è possibile realizzare una comunità quando ci si unisce per aiutarsi a vicenda. Siete quanto di meglio l’Italia e l’Europa hanno da offrire: una bussola per chi è in difficoltà e un faro di speranza per chi cerca una seconda possibilità". Metsola è stata accompagnata nella sua visita da Letizia Moratti, cofondatrice della comunità ed europarlamentare. "La presidente del Parlamento europeo – osserva Moratti – è molto attenta a tutte le tematiche sociali e la visita a San Patrignano si inquadra in questo contesto. Un’Europa che vuole essere vicina ai più deboli e ai più fragili. La sua attenzione è importantissima perché contribuisce a dare fiducia a ragazzi che l’hanno persa nei confronti delle istituzioni".

Giuseppe Catapano