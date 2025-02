Mette incinta la cugina dodicenne . Chiesta una condanna a 10 anni

A processo con l’accusa di aver messo incinta, durante il lockdown, la cugina di quarto grado di appena 12 anni, quando lui all’epoca dei fatti ne aveva 23. Questa la ricostruzione che ha portato alla sbarra, davanti al collegio di Rimini, un cittadino straniero residente a Riccione, oggi 27enne, difeso dall’avvocato Enrico Graziosi. Su di lui pende l’ipotesi di reato di atti sessuali su minore: il giovane, infatti, ha ammesso di aver consumato un rapporto con la 12enne, rimasta poi incinta. Circostanza confermata anche dalla minore, che dal canto suo ha ammesso di essere stata consenziente. Per il cugino, la Procura di Rimini (pm Davide Ercolani) ha chiesto una condanna a 10 anni. Chiesta invece l’assoluzione per gli altri quattro capi di imputazione: spaccio di droga ai minori, intralcio alla giustizia e due distinti episodi di violenza sessuale aggravata su un’altra minorenne, cugina della 12enne. Quest’ultima, durante la testimonianiza resa nel corso dell’ultima udienza, ha confessato di aver inventato il suo racconto. Nessuna violenza sessuale, stando a quanto da lei stessa riferito, sarebbe stata dunque consumata ai suoi danni per mano del 27enne suo connazionale. Un’ammissione che ha dunque portato la Procura a chiedere l’assoluzione per il reato di violenza sessuale, mentre resta in piedi la richiesta di una condanna a 10 anni per gli atti sessuali su minore. La difesa ha chiesto per l’imputato l’assoluzione, tratandosi di un reato maturato in un ambiente culturale e sociale diverso dal nostro, o in subordine le attenuanti generiche e una pena ridotta. Dopo la discussione, l’udienza è stata aggiornata al maggio prossimo, con la lettura della sentenza.

A sporgere denuncia contro il ragazzo, cugino di primo grado del padre della vittima, erano stati i genitori della 12enne. L’indagine aveva portato al fermo del giovane, rintracciato e condotto in carcere dai carabinieri nel novembre del 2020. L’inchiesta era partita nel mese di novembre, quando una coppia di genitori si era presentata ai carabinieri subito dopo che avevano scoperto che la loro figlia di dodici anni era rimasta incinta. Erano state le insegnanti della scuola a segnalare al preside e poi alla famiglia l’anomalo rigonfiamento del ventre della ragazzina. La madre l’aveva accompagnata dal pediatra che aveva subito inviato le due donne in ospedale. E la diagnosi era arrivata immediatamente: la dodicenne era incinta, all’ottavo mese di gravidanza.