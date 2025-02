"Mettete al centro innovazione ed emozioni"

Il turista deve essere messo al centro, ma "non consideratelo un turista, perché non è un prodotto, bensì un essere umano". Oscar di Montigny sarà l’ospite della convention di Federalberghi che si svolgerà domani dalle 16,15 al palazzo dei congressi di Riccione. Di Montigny è esperto di mega trends, innovative marketing e sostenibilità. Il suo intervento, dal titolo ‘Nuovi equilibri: turismo tra innovazione, sostenibilità e centralità della persona’, intende offrire una prospettiva innovativa per ripensare il futuro del settore e della destinazione turistica. Durante la convention interverranno anche Alessandro Massimo Nucara, direttore generale Federalberghi, e Angelo Candido, responsabile del servizio sindacale Federalberghi. A di Montigny abbiamo chiesto come deve cambiare il comparto turistico.

La Riviera e Riccione hanno imboccato la strada giusta? "Hanno sicuramente imboccato la strada giusta, ma la domanda da farsi oggi è: la strada che abbiamo imboccato tempo fa è ancora giusta?".

Possiamo tornare a recitare un ruolo importante nel panorama europeo? "Stiamo affrontando un cambio di paradigma a livello macro, economico, sociale e politico. Ora i competitor non sono più solo altre destinazioni, altri modelli di turismo, ma altre socialità e linguaggi, altre idee di turisti e strutture funzionali a questa industria, se non riflettiamo su questo non reciteremo alcun ruolo".

Quali sono i principali difetti da superare. "L’immobilismo, la nostra incapacità di essere flessibili nella creatività, nelle idee, nel socializzare. Dobbiamo innovare. Dobbiamo ripensare le relazioni, centrali nel turismo, tra chi ospita e chi è ospite. Quali sono le esperienze che vogliono fare le persone in una località, e le strutture funzionali al godere di questa località. Il difetto è l’ignoranza, ignorare come dobbiamo trasformarci, l’insensibilità di cogliere i segni del tempo".

Come va considerato il turista oggi? "Il turista oggi non va considerato turista, ma un essere umano con sogni e desideri. Il turista prima di essere un prodotto è un essere umano fatto di idee ed emozioni".

Alberghi e sostenibilità, a che punto siamo? "Una nuova idea di cosa il turismo sia va posta in relazione a tre dimensioni: quanto è sostenibile, quanto è innovativo e quanto riponga l’attenzione nel considerare l’altro. Il turismo deve sapere rinnovare se stesso, tenere conto anche dell’impatto che nel fare turismo produciamo sul pianeta, sulla collettività e noi stessi, e infine l’attenzione all’aspetto umano. L’incontro tra domanda e offerta non è solo un contatto, ma soprattutto una relazione, un legame, uno scambio".