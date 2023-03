"Mezzi comunali fatiscenti e rotti"

Il consigliere della Lega Marco Cecchini torna all’attacco del Comune, prendendo di mira le condizioni dei mezzi comunali. "Sono convinto che la sindaca non abbia bisogno di un collaboratore che percepisce più di 30mila euro all’anno per 5 anni. Con quei soldi avremmo potuto comprare mezzi nuovi per i nostri operai. Quando a mostrare i segni di incuria sono per primi i mezzi in dotazione del Comune. Carrozzerie fatiscente, fari rotti. Non si comprende perché i mezzi dei cittadini privati debbano sottostare a determinate regole, mentre i mezzi in dotazione al Comune possano circolare in condizioni precarie".