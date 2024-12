"Mezzi utili e molto comodi"

"Il monopattino elettrico sicuramente è utilizzato male da alcuni utenti della strada, però non dobbiamo dimenticare che è un mezzo sicuramente molto comodo – racconta Nicolò Cingolani, in vacanza a Rimini in questi giorni–. Ho molti conoscenti che a causa dell’aggiunta della targa sono costretti a vendere il loro mezzo. Credo quindi che il nuovo codice della strada abbia fatto un po’ di confusione tra i vari utenti che lo utilizzano ogni giorno per spostarsi. Però senza dubbio una regolamentazione più chiara è assolutamente una cosa positiva ed era necessario fosse fatta finalmente".