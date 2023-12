Mezzo chilo di droga in auto. Pusher arrestato

Tutto è iniziato giovedì sera da un controllo su strada. Il controllo da parte degli agenti della squadra mobile di un ventunenne sospetto sorpreso alla guida di un’utilitaria durante un servizio di controllo del territorio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro città. Il 21enne controllato dagli agenti è dunque apparso sin da subito sospetto, così come la busta di carta che portava con sè all’interno dell’abitacolo. Una busta dentro a cui, a seguito di un più approfondito controllo della squadra mobile, è stato trovato un sacchetto per il sottovuoto, termosaldato a una estremità e dove erano custoditi quattro involucri di carta da forno contenenti della marijuana di tipo ’Ice’ o ’Leator’, contrassegnata con soprannomi fantasiosi come ’Rainbow’, ’Balck Ice’, ’Glitter Bomb’ e ’Tropicana Cookies’.

Nella stessa borsa in carta poi gli agenti hanno anche ritrovato altri due panetti di hashish, entrambi con l’etichetta ’London mint cake’. All’interno poi della tasca posteriore del sedile del conducente dell’auto la mobile ha scoperto anche uno sfollagente telescopico metallico, lungo circa 53 centimetri. All’esito del controllo, il 21enne è stato quindi arrestato e trasferito in questura, dove lo stupefacente è stato pesato accertando un peso complessivo tra hashish e marijuana di circa mezzo chilo. Il materiale è stato posto sotto sequestro e in attesa della convalida, il 21enne è stato quindi trasferito agli arresti domiciliari su disposizione del magistrato di turno.