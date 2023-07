"Mezzo miliardo per rifare la Marecchiese"

La Marecchiese prova a rimettersi in carreggiata. Era molto atteso l’incontro di mercoledì sera a Pietracuta, indetto dalla Provincia e dai Comuni della Valmarecchia. Il faccia a faccia non ha tradito le attese. Oltre un centinaio i presenti, tra loro tanti sindaci: unici assenti quelli di Rimini e Poggio Torriana. In prima linea Stefania Sabba, sindaca di Verucchio, presidente dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia. Uno dei nodi della Marecchiese. "Le soluzioni fin qui prospettate non sono quelle previste dalla pianificazione di Verucchio che prevede un sottopasso o la strada di gronda", ha detto la Sabba. Nel mirino il progetto redatto (per conto della Provincia) dall’architetto Edoardo Preger. Ora toccherà all’Anas portare avanti il progetto per sistemare la Marecchiese, cercando soluzioni condivise. "È stata una serata positiva – dice il ‘padrone di casa’, il sindaco di San Leo Leonardo Bindi – L’accordo firmato per progettare la nuova Marecchiese passa ora ad Anas e al ministero delle Infrastrutture, che ha promesso 500 milioni per la nuova viabilità. Bisogna perseguire l’obiettivo senza perdere altro tempo e realizzare un’infrastruttura indispensabile per la provincia e l’alta Valmarecchia".

Che siano stati persi inutilmente tre anni per colpa dell’ex presidente della Provincia Riziero Santi e del suo gruppo di lavoro, è l’opinione del comitato Valmarecchia Futura e di molti altri. "Un ex dirigente della Provincia ci accusa di volere la Marecchiese a tre corsie: mai detto – puntualizza il comitato – Le soluzioni non le conosce nessuno, perché spettano ai progettisti e il comitato si limita a indicare gli obiettivi a cui tendere". Quello condiviso da tutti in alta Valmarecchia è dimezzare i tempi di percorrenza della Marecchiese e aumentarne la sicurezza. Il lavoro di Preger ha messo in luce alcune criticità, specie a Secchiano e a Ponte Verucchio. Ora toccherà ad Anas trovare le soluzioni. "Il contesto paesaggistico attraversato dalla Marecchiese è di alto pregio – dice ancora Bindi – Ma le tecniche per arrivare ad un risultato ci sono e se c’è la volontà politica la nuova Marecchiese andrà avanti".

Per il sindaco di Maiolo, Marcello Fattori, "è un fatto che gli studi finora redatti dimostrano come la Marecchiese abbia bisogno di intereventi urgenti. Quali? Nel merito entreremo in fase progettuale. E "chi oggi si dice contro il progetto di riqualificazione della Marecchiese dovrebbe proposte costruttive, convincenti, non limitarsi a dissentire – aggiunge il primo cittadino di Novafeltria, Stefano Zanchini – Oggi ci sono tutte le condizioni e soluzioni tecniche per un progetto funzionale, a basso impatto ambientale, rispettoso del territorio, sul quale potranno e dovranno muoversi mezzi più moderni e meno inquinanti".

m.c.