Mezzo milione di euro per rinnovare via Garibaldi

Quasi 500.000 euro investiti in strade e marciapiedi, ai nastri di partenza pure il rifacimento dell’importante arteria di Via Garibaldi. Mentre è in fase di completamento pure l’intervento di riqualificazione dei marciapiedi di Via Verdi, nel tratto compreso tra il lungomare Rasi Spinelli ed il Piazzale De Curtis, tratto che collegherà la prossima estate dunque l’area a mare all’importante polmone della sosta rappresentato dal piazzale noto anche per il mercato del sabato (Piazzale De Curtis). I lavori in via Verdi, nel dettaglio, sono stati svolti dalla Coir (Consorzio Imprese Romagnole) tramite il ricorso all’accordo quadro per una spesa pari a circa 130mila euro. "Tra le migliore apportate – confermano i tecnici comunali – si è tenuto conto dell’importanza di garantire un’ampiezza minima di 90cm ai marciapiedi per garantire il transito a tutti, compreso chi ha disabilità o difficoltà motorie".

Ma la notizia delle ultime ore è anche che la Giunta Comunale ha dato il via libera al progetto definitivo ed esecutivo per gli interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale nelle vie Beethoven e Giuseppe Garibaldi, quest’ultima vero asse viario storico nel centro abitato, nel tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Volturno. "Per questi due cantieri è prevista una spesa di 289mila euro – spiega l’amministrazione comunale – ed in entrambi i casi si procederà alla fresatura ed al rifacimento del manto stradale. Per via Beethoven, inoltre, è prevista una riqualificazione più articolata in considerazione anche del fatto che si tratta della via d’accesso alla struttura ospedaliera del Cervesi. Si realizzerà, quindi, un nuovo marciapiede dalla larghezza di oltre 2 metri, con relativi scivoli su accessi e attraversamenti pedonali e carrai, per consentire la massima fruizione anche alle persone con disabilità. Il marciapiede sarà costituito da cordoli in calcestruzzo e pavimentazione in asfalto completa di percorsi tattili per tutta la lunghezza dell’intervento. L’inizio dell’esecuzione dei lavori è prevista tra maggio e giugno prossimi".

Luca Pizzagalli