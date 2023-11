Mezzo milione per la ciclabile

Mezzo milione di euro è l’ammontare del contributo regionale ottenuto dal Comune di Misano per migliorare i collegamenti ciclopedonali. Il finanziamento verrà investito per realizzare il percorso ciclopedonale di via Grotta, nel tratto compreso tra la nuova rotatoria sulla statale 16 e via 1° Maggio a Villaggio Argentina. Il progetto prevede un costo di 700mla euro, di cui 200mila a carico del Comune. Verrà realizzato un tratto di circa 750 metri su sede propria e a doppio senso di marcia, sul lato nord della via, con il tombinamento del fosso.