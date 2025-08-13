Mezzo milione per realizzare il primo asilo nido di Saludecio

Saludecio avrà il suo primo asilo nido da 20 posti. E’ giunta conferma negli ultimi giorni di un finanziamento Pnrr di circa 480mila euro per la realizzazione del nuovo plesso. "Il nuovo nido – conferma il sindaco Roberto Cialotti – sorgerà nel terreno appena acquistato dal Comune di Saludecio, di circa 100 ettari, a fianco della scuola primaria già esistente. In questo modo nel nostro Comune il ciclo scolastico sarà completo: nido, infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Ma ora dovremo correre, perché l’opera dovrà vedere la luce entro il 2026 come previsto dal regolamento Pnrr". Un’opera che farà felici le famiglie dell’entroterra e di quelle mamme che lavorano spesso anche più a valle. Un servizio del quale il territorio necessitava: "Sull’area acquistata – continua il sindaco – inizialmente volevamo realizzare un parcheggio pubblico e dall’altra ampliare il verde della scuola primaria. Ora con questo importante contributo potremo di certo allargare il giardino della scuola primaria ma anche realizzare il nuovo nido". Il sindaco non si ferma qui: "Vorremmo realizzare altri interventi anche nei plessi di materna e primaria, vedremo". Intanto il Comune di Saludecio cresce ed ha già annunciato il nuovo centro sportivo all’ingresso del paese con nuovi passaggi pedonali e spazi. Inoltre si stanno investendo altri 3 milioni di euro di finanziamenti pubblici per ripristinare alcune strade ed aree collinari per rendere ancor più accessibile e sicuro l’intero territorio. Infine all’orizzonte vi sono progetti di turismo culturale e religioso attorno alla figura di Sant’Amato Ronconi, santo francescano pellegrino, simbolo dell’intero territorio e venerato dalla popolazione da decenni, e del quale il prossimo anno ricorrono gli 800 anni dalla nascita.

lu.pi.