Mezzo milione per via Marconi. Marciapiedi, lampioni e alberi. Nuovo look entro l’estate

Marciapiedi più larghi, nuova pavimentazione, messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e una illuminazione più efficiente. Il nuovo anno porterà una un bel regalo ai residenti di Miramare: la riqualificazione di via Marconi, uno dei principali assi di scorrimento del quartiere, parallelo al lungomare. Sul piatto ci sono 500mila euro. Mezzo milione che servirà a rendere più fluida e sicura la mobilità nel tratto compreso tra la ferrovia e la spiaggia. Con un occhio di riguardo per pedoni e ciclisti che d’estate, in questa zona, fanno la parte del leone. I lavori, come annunciato dal Comune, partiranno infatti nei primi giorni del nuovo anno per concludersi – questo l’auspicio – in tempo per l’inizio della stagione estiva. Intanto, proprio in questi giorni, in via Marconi sono partiti i lavori ai sottoservizi. "Un intervento di adeguamento della rete del gas e della rete idrica" spiegano dal Comune. Il tutto è "propedeutico alla riqualificazione della via", che come già detto è prevista per l’inizio del nuovo anno. Quindi da palazzo Garampi chiariscono nel dettaglio cosa avverrà con il nuovo cantiere destinato a modificare la cartolina di Miramare.

Il focus sarà in particolar modo sul tratto "compreso tra via Pontinia e via Martinelli", dove si concentrano hotel e negozi. Qui è "previsto un innalzamento della qualità urbana tramite la ristrutturazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali, la riorganizzazione della sosta veicolare e l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica". Gli operai metteranno mano ai marciapiedi "che saranno allargati per garantire maggiore sicurezza ai pedoni e tutelare il patrimonio arboreo esistente, ulteriormente integrato con la messa a dimora di nuove alberature". "Sono inoltre previsti – aggiunge il Comune – la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, la riorganizzazione della sosta veicolare e la protezione delle alberature con asole a terra metalliche calpestabili, permeabili all’acqua di deflusso. A ciò seguirà un efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica, con la sostituzione dei lampioni e il rifacimento parziale dello strato di usura dell’asfaltatura della carreggiata stradale".