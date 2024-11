Mezzo secolo di acconciature. La sfida vinta di Dolores Valle

"Chi sceglie questa professione deve avere voglia di imparare, crescere e di puntare alla qualità". E’ il motto che ha caratterizzato la vita professionale di Dolores Valle, figura emblematica nel settore dell’estetica e dell’acconciatura. La sua creatura, L’Istituto Dolly di Rimini, ha compiuto 50 anni. Mezzo secolo di storia e di storie con generazioni di riminesi a farsi fare le acconciature da Dolores. Originaria di Milano, si è trasferita a Rimini nel 1974, trasformando l’Istituto Dolly di viale Pascoli in un punto di riferimento per il settore. "Dietro ogni trattamento c’è un mondo di conoscenza e competenze da perfezionare. La bellezza è una disciplina che richiede dedizione, studio e passione". Oggi, dopo cinquant’anni di attività, l’Istituto Dolly rimane un punto fermo per la comunità riminese. "Il mio segreto? Non ho mai finito di studiare. La curiosità e la voglia di migliorare mi hanno accompagnato tutta la vita: sono pronta per altri cinquant’anni di questa meravigliosa avventura". Un traguardo importante quello tagliato da Dolores Valle che ha ricevuto da Cna una targa celebrativa, riconoscendone la dedizione, la passione e l’innovazione che hanno caratterizzato il suo lavoro. A consegnare il riconoscimento sono stati Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna, Davide Ortalli, direttore provinciale di Cna Rimini, e Angelita Conte, vicepresidente comunale di Cna Rimini. "La celebrazione dei 50 anni dell’Istituto Dolly sottolinea il ruolo fondamentale di Cna nel supportare le imprese - spiega Davide Ortalli direttore di Cna Rimini - accompagnandole nel loro percorso di sviluppo e innovazione. Questo anniversario diventa così simbolo di una storia di successo, fatta di passione, dedizione e capacità di adattarsi ai cambiamenti".