Mezzo secolo di consultori familiari: "Ascolto e sostegno alle donne"

Era il 29 luglio del 1975 quando la legge 405 istituiva in Italia i consultori familiari. Sono trascorsi cinquant’anni e Rompi il Silenzio e Coordinamento donne Rimini, ci tengono a fare il punto sulla situazione, con il convegno ’Consultori ieri, oggi e domani’. Appuntamento domani dalle 9.30 al Palazzo del turismo con l’apertura dei lavori che continueranno per tutta la giornata, discutendo con dottoresse, giuriste ed esperte sulla storia e la valenza culturale dei consultori, un prezioso patrimonio di esperienze e competenze. "Questa giornata è frutto dell’impegno di tante donne e uomini che si danno da fare per una causa che per noi è importantissima – spiega la vicesindaca Chiara Bellini –. Quello che vogliamo presentare è un convegno legato proprio al tema dei consultori, un percorso storico dalla loro nascita, passando per le funzioni e naturalmente gli ostacoli che tutt’oggi incontrano. Il comune di Rimini si muove efficacemente per portare avanti questi servizi medici, ma anche culturali. ’Consultori ieri, oggi e domani’ si rivolge a tutte le donne, ma soprattutto alle giovani, perché è estremamente importante avere sul territorio dei servizi che accolgano le loro preoccupazioni e fragilità".

L’appuntamento inizierà quindi domani alle 9.30 con l’iscrizione gratuita dei partecipanti, a cui seguiranno i saluti istituzionali di Emma Petitti, presidente uscente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna e di Ivone Zoffoli, direttrice Struttura semplice e responsabile di Santarcangelo e Novafeltria. La sessione mattutina si apre alle 10.30 con l’introduzione di Elvira Ariano e ’Una storia importante. Alla vigilia dei 50 anni della legge 405 sull’istituzione dei consultori familiari’. Alle 11.45 il microfono passa a Fatima Farina che interviene sul tema della salute riproduttiva con ’Chi decide per me?’. Una pausa pranzo e alle 14 si torna al lavoro con l’approfondimento storico e legale ’Dalla 194 a oggi. Aspetti legislativi’. Si comincia con i contributi di Cristina Cecchini, Giuditta Pini ed Elena Scalcon sull’ ’Accesso ai consultori e tutela del diritto alla salute sessuale e riproduttiva’. Alle 15 si continua con una riflessione sulla situazione attuale dei consultori a cura di un pool di esperte. Alle 16.15 Monica Gambuti apre lo ’Spazio giovani’ e alle 16.45 Federica di Martino interviene su ’L’attivismo sui social’. Gran finale alle 17.15 con un pensiero sul domani in ’Prospettive future’.

Il convegno fa parte del programma ’Donne e coraggio’ promosso in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere. "Dei consultori se ne parla troppo poco ed è naturale che non si conosca ciò che veramente offrono – spiega Laura Viola di Rompi il silenzio –. Spesso si pensa che in questi luoghi entrino solo donne in gravidanza, menopausa o per abortire; ma la realtà non è solo questa. Nei nostri territori i consultori famigliari sono tanti e l’Emilia Romagna è una delle uniche tre regioni d’Italia in cui viene garantito un consultorio ogni 20mila abitanti".

Federico Tommasini