Mezzo secolo di corsa per l’Atletica 75

L’Atletica 75 di Cattolica festeggia un compleanno importante: 50 anni di attività. Cinquant’anni di gare, sfide, atleti che hanno corso in pista e nella vita, ma anche di grandi e piccole soddisfazioni. Ed è per questo motivo che la società sportiva cattolichina ha organizzato un 2025 pieno di eventi e attività. L’Atletica 75 è stata fondata da un gruppo di amici appassionati della corsa tra i quali Andrea Ercolessi, scomparso nel ‘84 (fratello di Luca, attuale presidente), a cui è stata dedicata la palestra nella quale si allenano gli atleti.

"Questo per noi dell’Atletica 75 è un traguardo davvero incredibile: i 50 anni di attività ci riempiono di grande orgoglio – spiega il presidente Luca Ercolessi – Questo mezzo secolo rappresenta non solo un risultato cronologico, ma soprattutto una testimonianza del valore delle persone che, con passione, impegno e dedizione, hanno contribuito a rendere l’Atletica 75 ciò che è oggi". Oltre 600 iscritti attualmente, una società davvero prestigiosa anche a livello nazionale, che nutre anche un piccolo grande sogno: "Siamo alla ricerca di fondi europei e statali per realizzare la nuova pista di atletica nello stadio Calbi – conferma Ercolessi – in piena sinergia con l’amministrazione comunale. Così avremmo un impianto che ci permetterebbe di allestire tanti eventi sportivi di portata nazionale ed internazionale con migliaia di presenze turistiche di conseguenza a raduni con centinaia di atleti".

Tanta soddisfazione per tale ricorrenza: "In questi 50 anni abbiamo condiviso successi, sfide e momenti indimenticabili – conclude Ercolessi – e abbiamo visto crescere generazioni di atlete e atleti, di ginnaste e ginnasti, abbiamo costruito amicizie, sostenuto iniziative e portato avanti i valori dello sport quali il rispetto, la lealtà, l’inclusione e il senso di comunità".

lu. pi.