Mezzo secolo di vita, grande festa per Polistudio

Mezzo secolo di attività e progetti, festeggiato con una serata a cui hanno preso parte circa 300 persone tra cui il comico Paolo Cevoli. In occasione dei cinquantanni di Polistudio, la società di ingegneria nata a Riccione nel 1973, lo scorso venerdì si sono ritrovate al palazzo dei congressi di Riccione più di 300 persone tra soci, collaboratori, clienti ed amici. Una serata per ripercorrere la storia fin dai primi passi con l’amicizia tra i soci fondatori. Ricordi e allegria come quella portata da Cevoli che ha chiacchierato sul palco con i soci e con Daniela Seguiti, la segretaria storica di Polistudio, figlia dell’ideatore Mario Seguiti. Nell’occasione è stato presentato il restyling del logo di Polistudio.

Gli attuali soci, il presidente Alberto Casalboni, il vicepresidente Stefano La Motta, il direttore generale Mirco Masini, Mauro Cevoli, Davide Mazzoni, Alberto Frisoni, Andrea Sabba e Andrea Amaducci hanno consegnato ai soci fondatori (Roberto Mingucci, Roberto Amati, Mario Righini, Vincenzo Lombardi, Roberto Grotti, Stefano Matteoni, Franco Casalboni, Carlo Savioli) targhe d’argento, un ricordo e un ringraziamento per quello che hanno realizzato.